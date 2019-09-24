Realme выпустила смартфон, специально адаптированный для России

Новинка получит разрешение основной камеры 64 Мп и модуль NFC.

Презентация адаптированного под российский рынок смартфона с названием Realme XT состоится 2 октября, но уже сейчас известны некоторые подробности.

В России проект носит название Hawkeye» (соколиный глаз). В смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 712, камеру с четырьмя модулями во главе с 64-Мп датчиком и специально для России модуль NFC.

Что касается других характеристик, то в Realme XT будет 6,4-дюймовый экран, выполненный по технологии Super AMOLED и аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Во сколько оценят модель и когда она поступит в продажу информации пока нет.