Realme уверяет, что Realme X50 понравится абсолютно всем

Realme обещает «влюбить абсолютно всех» в дизайн их нового бюджетного смартфона с 5G.

Что особенного будет во внешности Realme X50 пока неизвестно, но напомним, что на рынке Realme ставит перед собой конкурента в лице бренда Redmi от Xiaomi.

Сейчас известно, что в Realme X50 будет конкурировать с Redmi K30, а его LTE версия уже продается в Китае, и в середине января в продаже появится 5G версия.

Будущий смартфон получит процессор Snapdragon 765G с интегрированным 5G модемом и мощную систему охлаждения, которая охватить все зоны выделения тепла.

Также в смартфоне установят 6,44 дюймовый AMOLED дисплей, батарею на 4500 мАч и 60 Мп основную камеру.