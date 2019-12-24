Realme скоро покажет конкурента Xiaomi Mi Band 4

Realme скоро покажет конкурента Xiaomi Mi Band 424.12.2019 15:56
Бренд Realme является одним из самых быстро развивающихся. Компания начинала только с выпуска смартфонов, но уже в 2019 году под своим брендом она начала выпускать различные аксессуары и даже беспроводные наушники.
Ранее еще сообщалось, что в дальнейшем будут выпускаться фитнес-браслеты и телевизоры.
Теперь директор Realme India Манхав Шет официально заявил, что создается специальное подразделение, которое займётся электроникой для фитнеса. Первый продукт будет представлен уже в начале 2020 года.
Предположительно, Realme выпустит фитнес-браслет, который будет конкурировать с Mi Band 4. Напомним, в первой половине следующего года на рынке уже появится Mi Band 5.
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