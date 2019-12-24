Realme скоро покажет конкурента Xiaomi Mi Band 4

Бренд Realme является одним из самых быстро развивающихся. Компания начинала только с выпуска смартфонов, но уже в 2019 году под своим брендом она начала выпускать различные аксессуары и даже беспроводные наушники.

Ранее еще сообщалось, что в дальнейшем будут выпускаться фитнес-браслеты и телевизоры.

Теперь директор Realme India Манхав Шет официально заявил, что создается специальное подразделение, которое займётся электроникой для фитнеса. Первый продукт будет представлен уже в начале 2020 года.

Предположительно, Realme выпустит фитнес-браслет, который будет конкурировать с Mi Band 4. Напомним, в первой половине следующего года на рынке уже появится Mi Band 5.