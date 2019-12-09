Realme скоро покажет беспроводные наушники Realme Buds Air

Представитель Realme осенью заявлял, что компания не собирается сосредотачиваться только на одних смартфонах, так как в планах есть выпуск наушников и «умного» телевизора.

9 декабря китайский производитель в России начал продажи своего самого дорогого смартфона. Наряду с этим стало известно, что готовятся беспроводные наушники Realme Buds Air.

Инсайдер Мукул Шарма опубликовал тизеры будущих наушников, на которых раскрыты характеристики устройства.

Realme Buds Air на рынке будет предлагаться в белом, черном и желтом цвете. В них установят 12-мм динамики и возможность запуска голосового помощника от Google.

Будущая новинка будет подключаться к смартфону по Bluetooth 5.0, а это обеспечит не только качественное звучание, но и стабильную связь.

На рынке Realme Buds Air будут конкурировать с Xiaomi AirDots. Презентация наушников состоится 17 декабря.