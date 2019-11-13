Realme разрабатывает конкурента смартфону Redmi Note 8

Китайская компания ведет разработку нового смартфона, который призван составить конкуренцию бюджетному смартфону Redmi Note 8.

Новинка по сути станет улучшенным вариантом Realme 5 и будет называться Realme 5s. По предварительным данным, эта модель будет представлена 20 ноября.

Ей приписывают те же габариты, что и у Realme 5, но при этом улучшенную камеру и поддержку быстрой зарядки.

Другие характеристики аппарата пока неизвестны. Предварительная стоимость Realme 5s составит около 140 долларов.