Realme привезёт в Россию недорогие смартфоны с NFC

Realme в Россию привезет два новых смартфона, презентация которых намечена на 23 октября, но цены на них пока не сообщают.

Китайская компания до конца месяца начнет продажи Realme 5 и Realme 5 Pro. В первом устройстве установлен процессор Snapdragon 665, а во втором под «капотом» расположен более мощный чип — Snapdragon 712.

В компании отметили, что российские версии Realme 5 и Realme 5 Pro будут оснащены модулем NFC для бесконтактной оплаты.

Экран в Realme 5 установлен 6,5-дюймовый, а Realme 5 Pro уже оснастили 6,3-дюймовым дисплеем.

Отличаются смартфоны и камерами. Так, в младшей версии установлены датчики 12, 8, 2 и 2 Мп. В Realme 5 Pro основной модуль на 48 Мп, а остальные такие же, как и в Realme 5.