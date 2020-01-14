Realme представила свой первый смартфон с поддержкой 5G

Компания Realme провела презентацию своего нового смартфона, который стал первым в линейке бренда, оснащенный поддержкой 5G.

Этот аппарат будет одним из доступных с поддержкой 5G на рынке. Он получил название Realme X50 5G Youth Flagship и процессор Snapdragon 765G.

Работает новинка под управлением Android 10 с ColorOS 7, а экран имеет диагональ 6,57 дюйма. Его разрешение составляет 1080 х 2040 точек, а частота обновления заявлена 120 Гц.

За автономную работу устройства отвечает аккумулятор на 4 200 мАч с поддержкой VOOC 4.0. Отдельно стоит отметить, что смартфон получил собственную ОС с названием Realme UI.

Эта прошивка создавалась на базе ColorOS 7 и в ней предложат новые функции. В основной камере модели предлагают четыре модуля разрешением 64, 8, 12 и 2 Мп.

Фронтальная камера будет двойная, но разрешение датчиков не раскрывается. Официальная стоимость не объявлена. Предполагается, что аппарат в версии 12/256 ГБ обойдется в 550 долларов.