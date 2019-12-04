Realme представил для РФ флагманский смартфон Realme X2 Pro

Realme представил для РФ флагманский смартфон Realme X2 Pro04.12.2019 22:16
4 декабря компания Realme, как и обещала, провела презентацию в России своего первого флагманского смартфона.
Впервые эта модель была представлена в середине октября и уже продается в Китае и Европе.
Теперь модель представлена в России, где будет доступна в двух конфигурациях. Realme X2 Pro на российском рынке дебютировали в топовых версиях – 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.
Их стоимость составляет 34 990 и 39 990 рублей.
За эти деньги в устройстве предлагают процессор Snapdragon 855+, Super AMOLED экран диагональю 6,5 дюйма с подэкранным сканером и четверную камеру с основным модулем на 64 Мп.
Версия с меньшим объёмом памяти поступит в продажу с 9 декабря, а вторая конфигурация появится в магазинах с 17 декабря.
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