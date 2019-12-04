Realme представил для РФ флагманский смартфон Realme X2 Pro

4 декабря компания Realme, как и обещала, провела презентацию в России своего первого флагманского смартфона.



Впервые эта модель была представлена в середине октября и уже продается в Китае и Европе.

Теперь модель представлена в России, где будет доступна в двух конфигурациях. Realme X2 Pro на российском рынке дебютировали в топовых версиях – 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.

Их стоимость составляет 34 990 и 39 990 рублей.

За эти деньги в устройстве предлагают процессор Snapdragon 855+, Super AMOLED экран диагональю 6,5 дюйма с подэкранным сканером и четверную камеру с основным модулем на 64 Мп.

Версия с меньшим объёмом памяти поступит в продажу с 9 декабря, а вторая конфигурация появится в магазинах с 17 декабря.