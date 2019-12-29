Realme предложит для своих смартфонов быструю зарядку SuperDart

Представители Realme уже давно заявляли, что развиваются отдельно от материнской компании Oppo, при этом они активно используют ее технологии.

Однако последние действия китайского производителя указывают, что они намерены развивать собственные технологии.

Судя по зарегистрированному торговому знаку в Realme создают собственную технологию быстрой зарядки, которая получит название SuperDart, и возможно ее дебют состоится вместе с презентацией нового смартфона Realme X50 5G.

Чем SuperDart будет отличаться от SuperVOOC от Oppo пока неизвестно, но возможно это будет одна и та же технология, но под разными названиями для разных брендов.