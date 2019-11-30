Realme намерен полностью отделиться от материнской компании Oppo

Realme намерен полностью отделиться от материнской компании Oppo30.11.2019 20:12
Бренд Realme был создан в прошлом году, и его основателем является компания Oppo, которая создавала бренд как конкурента Redmi.
Realme сейчас является самым быстроразвивающимся брендом, к тому же компания уже занимает большую долю на индийском рынке, а также развивается в России.
Но глава Realme Чунг Сян-Вей намерен полностью отделится от материнской компании и работать самостоятельно.
Но это может произойти только в том случае, если Realme будет развиваться в дальнейшем такими же темпами.
Ранее сообщалось, что в планах компании выйти на рынок телевизоров и носимой электроники.
Сейчас Realme обладает собственными подразделениями по исследованию, маркетингу и разработке. При этом она пока пользуется большими ресурсами Oppo.
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