Realme намерен полностью отделиться от материнской компании Oppo

Бренд Realme был создан в прошлом году, и его основателем является компания Oppo, которая создавала бренд как конкурента Redmi.

Realme сейчас является самым быстроразвивающимся брендом, к тому же компания уже занимает большую долю на индийском рынке, а также развивается в России.

Но глава Realme Чунг Сян-Вей намерен полностью отделится от материнской компании и работать самостоятельно.

Но это может произойти только в том случае, если Realme будет развиваться в дальнейшем такими же темпами.

Ранее сообщалось, что в планах компании выйти на рынок телевизоров и носимой электроники.

Сейчас Realme обладает собственными подразделениями по исследованию, маркетингу и разработке. При этом она пока пользуется большими ресурсами Oppo.