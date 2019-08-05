Этот бренд является молодым и дебютировал с моделью Realme 1 в мае 2018 года.

С того момента, Realme, созданный компанией Oppo, выпустил десять моделей смартфонов, включая такие устройства как Realme X и Realme 3i.

За весь период компания Realme на мировом рынке продала уже более 10 млн смартфонов. Можно сказать, что это неплохой старт для молодой марки.

Впрочем, компания скоро представит и один из первых в мире смартфонов, оснащенных 64-мегапиксельной камерой. Его презентация состоится уже 8 августа.