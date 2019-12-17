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Realme Х50 5G станет конкурентом смартфону Redmi K30 5G

18.12.2019 01:30

Realme X50 станет конкурентом Redmi K30 5G и не исключено, что новая модель будет стоить дешевле, чем недавно представленный Redmi K30 5G.
Официально стало известно, что в Realme X50 установят новейший процессор Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G. Такой же процессор получила и 5G-версия Redmi K30.

Realme X50 уже сертифицировали в Китае. По данным источника, в смартфоне установят основную камеру с 64 Мп датчиком, а также 8 Мп модуль и два объектива с 2 Мп сенсорами.

В продажу Realme X50 поступит под управлением Android 10 с оболочкой ColorOS 7.

Смартфону также пописывают до 256 ГБ постоянной памяти, дисплей диагональю 6,4 дюйма, но есть информация, что будет устанавливаться экран диагональю 6,6 дюйма.

Также пока достоверно неизвестно какой тип экрана будет использоваться. Если дисплей будет AMOLED, то сканер отпечатка пальца расположат под экраном, а если установят IPS, то сканер в смартфоне будет обычный, размещенный на боковой грани смартфона или на тыльной стороне.

Realme X50 будет представлен 5 января 2020 года.

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