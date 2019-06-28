Realme готовит спецверсию Realme X в честь фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Новый бренд Realme готовит к выходу эксклюзивную версию смартфона посвященную фильму «Человек-паук: Вдали от дома».

Китайская компания Oppo для смартфона Realme X разработала спецверсию под названием Realme X Spider-Man: Far From Home Special Edition.

Смартфон полностью посвящен «Человеку-пауку». Так, для него разработали специальную тему и защитный чехол. Между тем, инсайдер Мукул Шармав в Twitter показал комплектацию спецверсии аппарата.

Смартфон будет поставляться в большой красной коробке, а сам Realme X Spider-Man будет выполнен в белом цвете, при этом в комплекте с ним будет тематический красный защитный чехол, быстрая зарядка VOOC, а также кабель для зарядки и передачи данных.

На смартфоне будет предустановлена специальная тема посвященная Spider-Man. В продаже будущая новинка появится 9 июля.