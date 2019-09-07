Realme готовит недорогой смартфон с 90-герцовым дисплеем

Сейчас 90-герцовые экраны можно встретить в игровых смартфонах и OnePlus 7 Pro, но скоро такой экран может появится в устройстве бюджетного сегмента.

В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.

По его словам, их смартфон будет дешевле чем OnePlus 7, но насколько не сообщается.

Сейчас у Realme самый дорогой аппарат это Realme X, который оценен в 220 долларов.

Предположительно, устройство от Realme с 90-герцовой матрицей будет оцениваться менее 400 долларов. О сроках выхода аппарата пока ничего не сообщается.