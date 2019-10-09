Realme до конца года представит дешевые «умные» телевизоры

До конца года компания Realme выпустит свою линейку «умных» телевизоров.

Компания будет предлагать дешевые модели со встроенным Smart TV, и первыми их получат жители Индии.

На этом рынке Realme конкурирует с Xiaomi, и скорее всего она предложит модели по более доступным ценам.

Подробностей про Realme TV пока нет, известно лишь, что телевизоры будет представлены до конца текущего года.

В дальнейшем телевизоры от Realme могут выйти на глобальный рынок, и продавать их будут не только в Индии и Китае, но также и в РФ.