Realme до конца года представит дешевые «умные» телевизоры

Realme до конца года представит дешевые «умные» телевизоры09.10.2019 13:10
До конца года компания Realme выпустит свою линейку «умных» телевизоров.
Компания будет предлагать дешевые модели со встроенным Smart TV, и первыми их получат жители Индии.
На этом рынке Realme конкурирует с Xiaomi, и скорее всего она предложит модели по более доступным ценам.
Подробностей про Realme TV пока нет, известно лишь, что телевизоры будет представлены до конца текущего года.
В дальнейшем телевизоры от Realme могут выйти на глобальный рынок, и продавать их будут не только в Индии и Китае, но также и в РФ.
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