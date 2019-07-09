Realme анонсировал спецверсию Realme X Spider-Man Edition

Бренд Realme распространил тизерное изображение, которым анонсировал скорый выход новой специальной версии смартфона новейшего смартфона.

В Индии 15 июля будет проходить презентация модели Realme X, а также на мероприятии покажут его специальную версию Realme X Spider-Man: Far From Home Special Edition.

Однако это не единственные новинки, так как компания намерена представить еще и модель Realme 3i. Этот смартфон будет новым вариантом Realme 3, в котором предложат стильный дизайн, емкую батарею, хорошую камеру и качественный экран.

Что касается спецверсии Realme X Spider-Man Edition, то предполагается, что она будет отличаться оформлением и возможно особым интерфейсом.

К тому же в такой модели должны быть максимальные характеристики, а судя по опубликованным изображениям такая новинка получит белый цвет корпуса и красный чехол с логотипом фильма.