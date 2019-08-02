Realme 8 августа представит смартфон с камерой на 64 Мп

Realme 8 августа представит смартфон с камерой на 64 Мп02.08.2019 18:54
Компания официально анонсировала новый смартфон с камерой на 64 Мп, опубликовав тизерное изображение.
В тизере говорится, что 8 августа состоится презентация нового смартфона, правда пока его название неизвестно.
Если бренд Redmi, который ранее также анонсировал смартфон с камерой такого же разрешения, представит его позже, то именно новинка от Realme может оказаться первой в мире с 64-мегапиксельной камерой.
По предварительным данным, основная камера новинки получит четыре модуля.
Больше подробностей об этом смартфоне станет известно уже менее чем через неделю.
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