Realme 8 августа представит смартфон с камерой на 64 Мп

Компания официально анонсировала новый смартфон с камерой на 64 Мп, опубликовав тизерное изображение.

В тизере говорится, что 8 августа состоится презентация нового смартфона, правда пока его название неизвестно.

Если бренд Redmi, который ранее также анонсировал смартфон с камерой такого же разрешения, представит его позже, то именно новинка от Realme может оказаться первой в мире с 64-мегапиксельной камерой.

По предварительным данным, основная камера новинки получит четыре модуля.

Больше подробностей об этом смартфоне станет известно уже менее чем через неделю.