Realme 4 декабря в РФ представит флагман Realme X2 Pro

Realme в декабре начнет продажи нового смартфона, который уже доступен в Китае и Европе.

Китайская компания 4 декабря в РФ проведет презентацию Realme X2 Pro. Этот аппарат был представлен в прошлом месяце, и его уже начали продавать на европейском рынке.

Сколько он будет стоить у нас пока неизвестно, а в Европе его оценили от 399 евро, тогда как в Китае — от 370 долларов.

Напомним, в Realme X2 Pro установлен мощный процессор Snapdragon 855+, минимум 6 ГБ оперативной памяти и 65 ГБ флеш-памяти.

Также в смартфоне размещена основная 64 Мп камера и батарея на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super VOOC мощностью 50 Вт.

Дисплей в смартфоне 6,5-дюймовый с частотой обновления 90 Гц.

