Realme 13 сентября представит два смартфона с 64 Мп основной камерой

Компания Realme завтра может представить два новых смартфона, в которых установят датчик с разрешением 64 Мп.

Модели будут назваться Realme XT или XT Pro и последний уже зарегистрирован в базе TENAA под номером RMX1991.

В этом недорогом смартфоне помимо 64 Мп датчика изображения установят 6,4-дюймовый AMOLED дисплей, 6 ГБ оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Основная камера будет состоять из четырех датчиков – 64, 8, 2 и 2 Мп.

Фронтальный модуль на 32 Мп. В TENAA указаны размеры: 158,7х75,2х8,6 мм вес – 182 г.

По слухам, в основе Realme XT Pro будет лежать процессор Snapdragon 730G.

Данных про Realme XT пока нет, но ранее сообщали, что в нем будет процессор Snapdragon 712 и фронтальная камера на 16 Мп.

Дисплей и основная камера в младшей версии должны быть такие же, как в XT Pro.