Realme 13 сентября представит два смартфона с 64 Мп основной камерой

Realme 13 сентября представит два смартфона с 64 Мп основной камерой12.09.2019 13:46
Компания Realme завтра может представить два новых смартфона, в которых установят датчик с разрешением 64 Мп.
Модели будут назваться Realme XT или XT Pro и последний уже зарегистрирован в базе TENAA под номером RMX1991.
В этом недорогом смартфоне помимо 64 Мп датчика изображения установят 6,4-дюймовый AMOLED дисплей, 6 ГБ оперативной и 64 Гб постоянной памяти. Основная камера будет состоять из четырех датчиков – 64, 8, 2 и 2 Мп.
Фронтальный модуль на 32 Мп. В TENAA указаны размеры: 158,7х75,2х8,6 мм вес – 182 г.
По слухам, в основе Realme XT Pro будет лежать процессор Snapdragon 730G.
Данных про Realme XT пока нет, но ранее сообщали, что в нем будет процессор Snapdragon 712 и фронтальная камера на 16 Мп.
Дисплей и основная камера в младшей версии должны быть такие же, как в XT Pro.
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