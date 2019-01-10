Разработчики WhatsApp тестируют новые возможности защиты

WhatsApp станет более безопасным и защищенным, ведь самый популярный в мире мессенджер WhatsApp скоро будет взаимодействовать со сканером отпечатка пальца, если такой конечно есть в смартфоне.

Разработчики уже заявили, что в бета-версии WhatsApp 2.19.3 у пользователей, участвующих в тестах, появится возможность защитить свою переписку через сканер отпечатка пальца.

Указано, что переписка станет доступна после того как, пользователь WhatsApp приложит палец к сканеру смартфона.

Сколько продлится тестирование пока не сообщается.