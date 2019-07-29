Разработчики TikTok подтвердили выпуск своего смартфона

Слухи о появлении нового смартфона от разработчиков TikTok официально подтвердили в компании ByteDance.

Последняя и создала популярный сервис TikTok. Уже известно, что это будет фирменный смартфон собственной разработки.

Подробности о такой новинке не раскрывают. При этом источники сообщают, что для выпуска собственного смартфона, компания будет использовать наработки своей компании Smartisan.

Последняя была выкуплена ByteDance в этом году. Есть предположение, что новая модель смартфона ByteDance будет продвигаться не только на китайском рынке, но и далеко за его пределами.