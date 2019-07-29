Разработчики TikTok подтвердили выпуск своего смартфона

Разработчики TikTok подтвердили выпуск своего смартфона29.07.2019 20:09
Слухи о появлении нового смартфона от разработчиков TikTok официально подтвердили в компании ByteDance.
Последняя и создала популярный сервис TikTok. Уже известно, что это будет фирменный смартфон собственной разработки.
Подробности о такой новинке не раскрывают. При этом источники сообщают, что для выпуска собственного смартфона, компания будет использовать наработки своей компании Smartisan.
Последняя была выкуплена ByteDance в этом году. Есть предположение, что новая модель смартфона ByteDance будет продвигаться не только на китайском рынке, но и далеко за его пределами.
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