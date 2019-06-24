Разработчик USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Классический USB у многих пользователей вызывает раздражение, так как зачастую в гнездо не сразу получается подключить кабель или флешку.

Это в первую очередь связано с тем, что USB является несимметричным и создатель USB, Аджай Бхатт рассказал, почему он сделал его именно таким.

По словам Бхатта, на момент разработки USB рассматривали разные варианты, включая круглый разъем и симметричный, но первый мог вызвать еще больше недовольства, а на симметричный требовалось больше проводов и электрических цепей, что приводит к удорожанию конструкции.

Сейчас USB постепенно вытеснят симметричный USB-С, который был представлен пять лет назад.