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Разработан способ установить Android 10 почти на любой смартфон

30.10.2019 11:18

Новую версию операционной системы Android можно установить практически на любой смартфон, работающий сейчас под управлением Android 9 и Android 8.

Энтузиасты из команды phhusson показали собственное решение, которое позволяет обновиться до актуальной версии ОС.

Но для этого нужно убедиться, что на смартфоне разблокирован загрузчик для установки кастомной прошивки.

Вся разработанная система основана на Project Treble, а эту платформу представили в 2017 году и ее поддерживают практически все смартфоны под управлением Android 9 и Android 8.

Если у пользователя есть желание, а на смартфоне разблокирован загрузчик, то для начала ему нужно из Google Play установить приложение Treble Info. Через него можно узнать, подходить ли аппарат для Android 10.

Если параметры соответствуют требованиям, то требуется сделать установку кастомного рекавери для модели смартфона, и только после этого устанавливать phhusson GSI, а скачать его можно будет с сайта GitHub.

Пользователю стоит учесть, что установленный на смартфон кастомный Android 10 может работать с ошибками.

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