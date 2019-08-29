Разноцветные чехлы для iPhone 11 появились в розничных магазинах

Это не первый раз, когда в магазинах фотографируют чехлы для смартфонов, которые дебютируют только в сентябре.

Разноцветные чехлы для iPhone 11 уже появились в розничных магазинах, о чем свидетельствует новый снимок, распространенный в Сети.

В каком магазине было создано фото не сообщается, но если верить надписи на чехле, то новые смартфоны будут называться iPhone 11, а старшая версия получит название iPhone 11 Pro Max.

Между тем, сегодня американская компания официально объявила дату презентации новых продуктов – их представят 10 сентября.