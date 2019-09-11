Razer создала чехлы для iPhone с системой пассивного охлаждения

Razer для iPhone выпустила чехлы, которые будут охлаждать устройство во время игры на смартфоне.

Razer выпустила чехлы не только для новинок, которые были представлены 10 сентября, но также для прошлого поколения «яблочных» смартфонов. Помимо этого новый чехол стал доступен для игрового смартфона Razer Phone 2.



Чехлы получили название Razer Arctech и по заявлению разработчиков, за счет свой многослойной структуры и материалов они быстрее отводят тепло от корпуса смартфона.

По тестам смартфон с Razer Arctech на 6 градусов холоднее, чем с обычным чехлом. Для рассеивания тепла от корпуса смартфона применили слой перфорированного пластика и защитный слой для защиты от царапин. Razer Arctech позволяет смартфон заряжать на беспроводной зарядке.

Также компания разработала специальную защитную пленку для iPhone, а она не только защищает экран от царапин, но также уменьшает долю синего цвета в подсветке.

Пленку Razer оценила в 40 долларов, а чехлы будет предлагаться за 30 и 45 долларов в зависимости от версии чехла.