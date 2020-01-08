Razer на CES 2020 представила геймпад для iPhone и Android

Razer на CES 2020 представила геймпад Razer Kishi, который разработали для iOS и Android-устройств при этом его можно подключать через разъем USB-C.

Новинка рассчитана на работу через разъем Lightning и USB-C, причем физическое подключение к смартфону сделано специально, так как это исключит задержки, которые могут наблюдаться в беспроводных геймпадах.

Razer Kishi не имеет собственно аккумулятора. Он питание берет от смартфона, при этом в самом контролере есть дополнительный разъем для возможности зарядки смартфона во время игры. Купить Razer Kishi можно будет по цене $100.