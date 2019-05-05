Razer ко дню «Звёздных войн» выпустила специальные аксессуары

Поклонников «Звёздных войн» огромное количество и Razer специально для них выпустила клавиатуру, мышь и коврик.

Серия аксессуаров выполнена в едином стиле с использованием только черных и белых цветов.

Комплект состоит из механической клавиатуры Razer BlackWidow Lite Stormtrooper Edition с переключателями Razer Orange.

Игровую клавиатуру дополнили Bluetooth мышью Razer Atheris Stormtrooper Edition, которая работает в диапазоне 2,4 ГГц, а ее разрешение составляет 7200 DPI.

Комплект будет поставляться с большим ковриком. Его размеры 920 × 294 мм, а толщина всего 3 мм.

Аксессуары будут продаваться как комплектом, так и по отдельности. Цена за клавиатуру составляет $100, мышь оценили в $60, а коврик в $35.