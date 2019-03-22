Razer и Tencent совместно выведут мобильные игры на новый уровень

Razer заключила договор о сотрудничестве с компанией Tencent. Эти компании намерены перенести мобильные игры на новый уровень.

В договоре о сотрудничестве указано о дальнейших развитиях технологий для мобильных игр. Это указывает на то, что Razer не собирается прекращать выпуск игровых смартфонов.

К тому же Razer и Tencent совместно будут заниматься оптимизацией игр для платформы Razer Cortex и остальных существующих платформ Razer.

Скорее всего в играх появится поддержка подсветки Chroma RGB и THX Spatial Audio.

Стоит отметить, что смартфоны Razer Phone и Razer Phone 2 на самом деле оказались не очень популярными, и на фоне этого были выдвинуты предположения, что третьего поколения Razer Phone не будет.