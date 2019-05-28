Разъем USB Type-C скоро доберется и до автомобилей

USB Type-C является самым перспективным разъёмом, ведь он позволяет заменить все остальные существующие разъёмы, причем не только в смартфонах, но также и другой цифровой технике.

Преимуществ у USB Type-C очень много. Так, через него можно очень быстро заряжать смартфон и с высокой скоростью передавать данные, а еще с ним ненужно правильно позиционировать кабель при подключении, так-как USB Type-C является симметричным и двухсторонним.

По данным специалистов Strategy Analytics, в ближайшем будущем USB Type-C начнут устанавливать и в автомобилях.

Его уже можно встретить в легковых машинах, но пока таких моделей очень мало. По прогнозам аналитиков к 2026 году будет выпущено как минимум 55 млн машин, у которых в салоне будут присутствовать разъёмы USB Type-C.