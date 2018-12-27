Разборка Huawei Mate 20 Pro выявила необычные особенности смартфона

Блогер JerryRigEverything после того как протестировал на прочность новый Huawei Mate 20 Pro решил его разобрать. В этом аппарате есть ряд особенностей, которые были показаны на видео.

Как и большинство смартфонов со стеклянной задней крышкой прежде чем притупить к разборке нужно нагреть феном панель. Только после этого аккуратно ее снять.

Под ней сразу расположена катушка для зарядки беспроводным способом, а также защитная пластина прикрывающая все компоненты.

Отсоединив ее блогер получил доступ к системной плате, от которой все модули без труда отсоединяются. Особо JerryRigEverything привлек нижний динамик, который совмещен с разъёмом USB Type-C.

Также было отмечено, что в аппарате для отвода тепла от процессора Kirin 980 используется термопаста вместо медных трубок.

Скорее всего такого решения вполне достаточно, так как процессор создан по 7-нм техпроцессу. После полной разборки смартфон собрали, и он включился.