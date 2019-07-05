Рассекречен новый планшет Samsung Galaxy Tab A 8 2019

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5 августа : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Рассекречен новый планшет Samsung Galaxy Tab A 8 2019

05.07.2019 18:44

Samsung представила свой новый бюджетный планшет Galaxy Tab A 8.0 (2019). Для этой модели не стали проводить особых презентаций или анонсов. Корейская компания просто раскрыла его характеристики и назвала цену для рынка Малайзии.

В Малайзии новый Galaxy Tab A 8.0 со скидкой предлагают за 145 долларов. По слухам в других странах он будет оцениваться не больше, чем в 200 долларов.

В новинке установили восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. 8-дюймовый дисплей портативного устройства получил разрешение 1280х800 точек.

В описании устройства указан аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, фронтальная камера на 2 Мп и основная на 8 Мп.

Работает бюджетный планшет под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Когда новинка появится на глобальном рынке пока не сообщается.

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