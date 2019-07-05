Рассекречен новый планшет Samsung Galaxy Tab A 8 2019

Samsung представила свой новый бюджетный планшет Galaxy Tab A 8.0 (2019). Для этой модели не стали проводить особых презентаций или анонсов. Корейская компания просто раскрыла его характеристики и назвала цену для рынка Малайзии.

В Малайзии новый Galaxy Tab A 8.0 со скидкой предлагают за 145 долларов. По слухам в других странах он будет оцениваться не больше, чем в 200 долларов.

В новинке установили восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. 8-дюймовый дисплей портативного устройства получил разрешение 1280х800 точек.

В описании устройства указан аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, фронтальная камера на 2 Мп и основная на 8 Мп.

Работает бюджетный планшет под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Когда новинка появится на глобальном рынке пока не сообщается.