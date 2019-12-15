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Раскрыты все технические характеристики консоли Microsoft Xbox Series X

15.12.2019 22:46

Microsoft недавно провела презентацию нового поколения консоли Xbox, и тогда же было озвучено ее официальное название — Xbox Series X, а также представлен дизайн. Другие подробности Microsoft пока не раскрывает.
Известно, что выход Xbox Series X состоится только в ноябре следующего года, а сегодня источник раскрыл технические характеристики Xbox Series X.

Так, стало известно, что в консоли установят специально модернизированный восьмиядерный процессор от AMD, созданный на архитектуре Zen 2 с частотой 3,6 ГГц.

Предположительно, это будет Ryzen 7 3700X, специально адаптированный для приставки. Графика консоли по данным документа основана на процессоре Navi с архитектурой RDNA.

Общая производительность системы составит 12 TFLOPS. Оперативной памяти в Xbox Series X установят 16 ГБ, но из них 3 ГБ будет выделено для подержания работы системы, тогда как остальные 13 ГБ отведут исключительно для игры.


В конфигурации также указан твердотельный накопитель NVMe со скоростью чтения до 2 ГБ/с. Привод у приставки будет Blu-ray.

Xbox Series X будет поддерживать экраны с разрешением 8К, а на 4К панели она сможет транслировать картинку с частотой 120 Гц.

В опубликованных спецификациях также был указан и размер блока консоли — 30х16х16 см.

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