Раскрыты технические характеристики Xiaomi Mi Mix 4 с 16 ГБ ОЗУ

В распоряжении инсайдеров оказался слайд с презентации нового смартфона Xiaomi Mi Mix 4.

Презентация новинки еще не названа, а вот технические характеристики уже слиты. Так, стало известно, что смартфон Xiaomi Mi Mix 4 будет работать на процессоре Snapdgraon 855.

Экран в модели будет выполнен по технологии AMOLED и получил разрешение 2K. Оперативной памяти в слайде указано 16 ГБ, а встроенной может быть до 1 ТБ.

За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 4 500 мАч.

Также указана и поддержка в смартфоне 100-ватной зарядки, представленной компанией в начале года. Еще он получит защиту по стандарту IP68 и 64-мегапиксельную камеру.