Раскрыты технические характеристики смартфона Moto G8 Play

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29 сентября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Раскрыты технические характеристики смартфона Moto G8 Play

29.08.2019 23:04

В Сети были опубликованы довольно подробные технические характеристики нового смартфона Moto G8 Play.
Его предшественник Moto G7 вышел на рынок в конце зимы и сейчас компания работает над новым поколением модели.

Согласно обнародованным в сети данным, модель получит дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+.

Диагональ экрана составит 6,65 дюйма, что было указано в сертификационном органе США, где вероятно учитывалась диагональ с рамками, поэтому фактически экран будет меньше.

Основная камера в модели будет одинарная, а сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели.

Работать смартфон будет на процессоре Helio P60 или Helio P70, а оперативной памяти предложат 3 или 4 Гб, тогда как встроенной окажется 32 или 64 ГБ.

За автономную работу будет отвечать батарея на 4 000 мАч. Среди других данных известно о наличии модуля NFC, слота для двух сим-карт и двух вариантах окраса корпуса — Iron и Cosmo.

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