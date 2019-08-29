Раскрыты технические характеристики смартфона Moto G8 Play

В Сети были опубликованы довольно подробные технические характеристики нового смартфона Moto G8 Play.

Его предшественник Moto G7 вышел на рынок в конце зимы и сейчас компания работает над новым поколением модели.

Согласно обнародованным в сети данным, модель получит дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением HD+.

Диагональ экрана составит 6,65 дюйма, что было указано в сертификационном органе США, где вероятно учитывалась диагональ с рамками, поэтому фактически экран будет меньше.

Основная камера в модели будет одинарная, а сканер отпечатков пальцев расположится на задней панели.

Работать смартфон будет на процессоре Helio P60 или Helio P70, а оперативной памяти предложат 3 или 4 Гб, тогда как встроенной окажется 32 или 64 ГБ.

За автономную работу будет отвечать батарея на 4 000 мАч. Среди других данных известно о наличии модуля NFC, слота для двух сим-карт и двух вариантах окраса корпуса — Iron и Cosmo.