Раскрыты технические характеристики камерофона Nubia Z20

Модель Nubia Z20 появилась в базе данных TENAA, благодаря которой и были раскрыты некоторые технические характеристики.

Также информации добавили и инсайдеры. Так, стало известно, что смартфон Nubia Z20 получит два дисплея с разрешением 2340 х 1080 пикселей, выполненных по технологии OLED. Фронтальный экран будет иметь разрешение 6,42 дюйма, а второй окажется 5,1-дюймовым.

В качестве процессора будет выступать Snapdragon 855 Plus, оперативной памяти предложат 12 ГБ в топовой конфигурации, тогда как модель будет еще доступна в версиях 6 и 8 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти может быть 128 или 256 ГБ. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 3 900 мАч, а работать оно будет под управлением ОС Android 9.0 Pie.

Что касается камеры, то основная получила три модуля, но известно разрешение только двух — 48 и 16 Мп. Габариты Nubia Z20 — 158,63 x 75,23 x 9,2 мм, вес — 186 граммов.