Раскрыты технические характеристики камерофона Nubia Z20

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31 августа : среда

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Раскрыты технические характеристики камерофона Nubia Z20

31.07.2019 13:45

Модель Nubia Z20 появилась в базе данных TENAA, благодаря которой и были раскрыты некоторые технические характеристики.
Также информации добавили и инсайдеры. Так, стало известно, что смартфон Nubia Z20 получит два дисплея с разрешением 2340 х 1080 пикселей, выполненных по технологии OLED. Фронтальный экран будет иметь разрешение 6,42 дюйма, а второй окажется 5,1-дюймовым.

В качестве процессора будет выступать Snapdragon 855 Plus, оперативной памяти предложат 12 ГБ в топовой конфигурации, тогда как модель будет еще доступна в версиях 6 и 8 ГБ ОЗУ.

Постоянной памяти может быть 128 или 256 ГБ. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 3 900 мАч, а работать оно будет под управлением ОС Android 9.0 Pie.

Что касается камеры, то основная получила три модуля, но известно разрешение только двух — 48 и 16 Мп. Габариты Nubia Z20 — 158,63 x 75,23 x 9,2 мм, вес — 186 граммов.

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