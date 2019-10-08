Раскрыты спецификации нового Motorola One с выдвижной камерой

Недавно в распоряжении зарубежных источников оказались фотографии прототипа нового смартфона, который производитель еще не анонсировал.

Уже известно, что это будет аппарат из линейки Motorola One и его оснастят выдвижной камерой. Сегодня инсайдеры опубликовали некоторые спецификации смартфона.

В частности, уже известно, что экран аппарата будет выполнен по технологии IPS и он получит диагональ 6,39 дюйма с разрешением 2340×1080 точек.

Основная камера в модели будет тройная, а не двойная, как сообщалось ранее. В ней установят модули на 64 и 8 Мп, а также 3D ToF. Что касается процессора, то в новинке установят Snapdragon 675.

Оперативной памяти будет 4 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 3 600 мАч, а в качестве ОС будет Android 10. Когда представят этот смартфон пока неизвестно.