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Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

29.10.2019 16:52

По предварительным данным, новый смартфон от китайской компании будет представлен в рамках запланированной презентации 5 ноября.


Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.

Именно эта база и стала источником официальных характеристики, к тому же появление смартфона в ней означает, что модель скоро поступит в продажу.

Итак, новинка Xiaomi Mi CC9 Pro получила 6,47-дюймовый экран Full HD+. В нем будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Работать аппарат будет на неназванном восьмиядерном процессоре и скорее всего речь идет о процессоре Snapdragon 730G.

Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях с объёмом памяти 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. За его автономную работу будет отвечать батарея на 5 170 мАч, а работать он будет под управлением ОС Android 9 Pie с MIUI 11. Габариты новинки: 157,7×74,2×9,6 мм, вес — 208 г.

Что касается камер, то основная получит сразу пять датчиков, среди которых телефото с 5-кратным оптическим зумом, 12 Мп телефото с 2-кратным оптическим зумом и f/2,0, а также 108 Мп главный датчик с f/1,7 и 20 Мп широкоугольный объектив и 117 градусов.

Между тем появилось предположение, что Xiaomi Mi CC9 Pro выйдет за пределы Китая как Xiaomi Mi Note 10.

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