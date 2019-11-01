Раскрыты полные характеристики камеры в Xiaomi Mi Note 10

Технические характеристики смартфона Xiaomi Mi Note 10 и его старшей версии были рассекречены несколько дней назад.



Теперь же компания официально рассекретила все характеристики камер новой флагманской модели, дебют которой пройдет 5 ноября.

Согласно обнародованным данным, помимо основного модуля на 108 Мп, смартфоны получат 5-мегапиксельный датчик телефото с 5-кратным оптическим зумов, 12-мегапиксельный телефото с 2-кратным оптическим зумом для портретов, а также 20-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 117 градусов и камеру для макросъемки.

Еще производитель обещает 50-кратный цифровой зум.