Раскрыты полные характеристики камеры в Xiaomi Mi Note 10

Раскрыты полные характеристики камеры в Xiaomi Mi Note 1001.11.2019 19:24
Технические характеристики смартфона Xiaomi Mi Note 10 и его старшей версии были рассекречены несколько дней назад.
Теперь же компания официально рассекретила все характеристики камер новой флагманской модели, дебют которой пройдет 5 ноября.
Согласно обнародованным данным, помимо основного модуля на 108 Мп, смартфоны получат 5-мегапиксельный датчик телефото с 5-кратным оптическим зумов, 12-мегапиксельный телефото с 2-кратным оптическим зумом для портретов, а также 20-мегапиксельный широкоугольный модуль с углом обзора 117 градусов и камеру для макросъемки.
Еще производитель обещает 50-кратный цифровой зум.
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