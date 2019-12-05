Раскрыты полные характеристики и цены пяти iPhone 2020 года

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.19 EUR/RUB: 71.11 BTC/USD: 7252.03

5 : четверг

ТОП новости

Интервью

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Компания Xiaomi не боится нового закона РФ

Как будет вестись контроль продавцов пока неизвестно, но за нарушения нового закона им грозит штраф от 30 000 до 200 000 рублей.

Apple не планирует возвращать популярные разъёмы в ноутбуки

Представитель Apple отметил, что ситуация может изменится, но пока в компании не рассматривают установку в будущие ноутбуки популярных разъёмов.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Раскрыты полные характеристики и цены пяти iPhone 2020 года

05.12.2019 16:16

До презентации новых смартфонов от Apple еще очень далеко, и по слухам первый будет представлен в марте 2020 года, а остальные четыре в сентябре.

Недавно сообщалось, что «яблочная» компания в следующем году представит пять моделей, одним из которых окажется бюджетный iPhone SE 2.

Ресурсу AppleHub удалось узнать характеристики и цены на будущие новинки. По их данным, в марте представят iPhone SE 2 и он будет стоить от 399 долларов. Этот аппарат предложат на процессоре A13 и с обычным сканером отпечатка пальца — Touch ID.

Экран в смартфоне будет диагональю 4,7-дюйма, причем это будет обычный LCD дисплей. Также в iPhone SE 2 установят основную одинарную 12 Мп камеру и 12 фронтальный модуль.

Оперативной памяти в устройстве будет 3 ГБ, а флеш-накопитель на 64 или 128 ГБ. Аккумулятор в iPhone SE 2 будет всего на 2000 мАч. Также смартфон получит беспроводную зарядку, защиту от воды и поддержку 4G LTE

Осенью уже покажут iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все эти устройства оснастят процессором A14, системой Face ID и OLED экраном.

В iPhone 12 под «капотом» будет аккумулятор на 2000 мАч, 4 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ постоянной памяти.

Дисплей в смартфоне будет небольшой – 5,4 дюйма, а основная камера останется двойной с датчиком на 16 Мп.

Также заявлена поддержка 5G. Цена за iPhone 12 составит от 699 до 799 долларов. iPhone 12 Plus будет отличаться только размером дисплея – 6,1 дюйма и аккумулятором на 1000 мАч больше. Стоимость такой версии будет от 799 до 899 долларов.

Флагманская серия iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет стоить от 999 до 1199 долларов. В них уже установят 6 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти. Также в смартфонах будет поддержка 5G с частотами mmWave, и тройная камера с 16 Мп датчиком ToF.

Экран в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max уже получит поддержку частоты обновления до 120 Гц, к тому же под матрицей будет размещен сканер отпечатка пальца, который дополнит уже привычную систему Face ID.

Также аппарату приписывают USB Type-C. Диагональ экрана в iPhone 12 Pro – 6,1 дюйма, а в старшей версии 6,7 дюйма.

Просмотры:

Метки:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги