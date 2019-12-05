Раскрыты полные характеристики и цены пяти iPhone 2020 года

До презентации новых смартфонов от Apple еще очень далеко, и по слухам первый будет представлен в марте 2020 года, а остальные четыре в сентябре.

Недавно сообщалось, что «яблочная» компания в следующем году представит пять моделей, одним из которых окажется бюджетный iPhone SE 2.

Ресурсу AppleHub удалось узнать характеристики и цены на будущие новинки. По их данным, в марте представят iPhone SE 2 и он будет стоить от 399 долларов. Этот аппарат предложат на процессоре A13 и с обычным сканером отпечатка пальца — Touch ID.

Экран в смартфоне будет диагональю 4,7-дюйма, причем это будет обычный LCD дисплей. Также в iPhone SE 2 установят основную одинарную 12 Мп камеру и 12 фронтальный модуль.

Оперативной памяти в устройстве будет 3 ГБ, а флеш-накопитель на 64 или 128 ГБ. Аккумулятор в iPhone SE 2 будет всего на 2000 мАч. Также смартфон получит беспроводную зарядку, защиту от воды и поддержку 4G LTE

Осенью уже покажут iPhone 12, iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все эти устройства оснастят процессором A14, системой Face ID и OLED экраном.

В iPhone 12 под «капотом» будет аккумулятор на 2000 мАч, 4 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ постоянной памяти.

Дисплей в смартфоне будет небольшой – 5,4 дюйма, а основная камера останется двойной с датчиком на 16 Мп.

Также заявлена поддержка 5G. Цена за iPhone 12 составит от 699 до 799 долларов. iPhone 12 Plus будет отличаться только размером дисплея – 6,1 дюйма и аккумулятором на 1000 мАч больше. Стоимость такой версии будет от 799 до 899 долларов.

Флагманская серия iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будет стоить от 999 до 1199 долларов. В них уже установят 6 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флеш-памяти. Также в смартфонах будет поддержка 5G с частотами mmWave, и тройная камера с 16 Мп датчиком ToF.

Экран в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max уже получит поддержку частоты обновления до 120 Гц, к тому же под матрицей будет размещен сканер отпечатка пальца, который дополнит уже привычную систему Face ID.

Также аппарату приписывают USB Type-C. Диагональ экрана в iPhone 12 Pro – 6,1 дюйма, а в старшей версии 6,7 дюйма.