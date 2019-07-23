Раскрыты подробности о трех новых iPhone 2019 года

Уже в сентябре компания Apple представит свои новые смартфоны, о которых сегодня подробно рассказал ресурс 9to5mac.



Журналисты собрали все известные подробности, в том числе и из сертификационных баз. Единственное, что до сих пор остается неизвестным, так это название моделей 2019 года, так как есть разные данные.

При этом в базе регулятором смартфоны проходят под названиями D42, D43 и N104 для преемников iPhone XS, XS Max и XR.

То есть в линейке останется, как и прежде три модели, где одна из ни будет «бюджетной». Все смартфоны будут работать на процессоре A13, который носит кодовое название Cebu.

Для старших версий используют экраны 3x OLED Retina, а младшая получит 2x Liquid Retina. Их разрешение будет соответствовать предшественникам.

При этом из нового появиться технология вибрации с названием leap haptics. Эта технология также имеет кодовое название и пока о ней практически ничего неизвестно. Есть предположение, что она будет предлагать более улучшенную работу тактильного отклика.

Разъем Lightning в аппаратах по-прежнему останется, несмотря на слухи о появлении USB Type-C. Информация по основным камерам подтверждается и как уже сообщалось неоднократно, в старших моделях будет тройная, а в младшей двойная основная камера.

Все они будут расположены в квадратном блоке, а также получать функцию Smart Frame, позволяющую захватывать больше дополнительного пространства для того, чтобы скорректировать снимок.

Что касается селфи-камеры, то в ней появится возможность замедленной съемки на 120 кадров в секунду.

Говоря о стоимости флагманов, то она окажется немного выше, чем у предшественников, а именно 1 292 и 1422 доллара за старшие версии и от 989 долларов за «бюджетную» модель.