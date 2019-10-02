Раскрыты первые подробности о юбилейном флагмане Xiaomi Mi 10

Известный инсайдер раскрыл первые подробности о новом флагманском смартфоне Xiaomi.

Модель, которая выйдет в следующем году, станет юбилейной, ведь компания будет отмечать 10-летие с момента выпуска смартфона.

Известный в Сети инсайдер поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 10. По его данным, аппарат будет выпущен в апреле будущего года и по всем параметрам он превзойдет Xiaomi Mi 9.

В таком аппарате внимание будет уделено, как дизайну и техническим характеристикам, так и деталям.

Предполагается, что Xiaomi Mi 10 будет оснащен топовым процессором Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, поддержкой сетей пятого поколения, камерой, способной делать фото- и видео в высоком разрешение, а еще в нем не будет каких-либо вырезов.