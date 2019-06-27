Раскрыты первые подробности о смартфоне Redmi K30

Новые модели Redmi K20 и Redmi K20 Pro стали привлекательным предложением на рынке смартфонов и вызвали большой интерес.



Они дебютировали недавно, причем на российский рынок Redmi K20 выйдет как Xiaomi Mi 9T. Его продажи в нашей стране стартуют 28 июня по цене от 25 990 рублей.

Но пока Redmi K20 и Redmi K20 Pro только выходят на новые рынки, в Сети раскрыли первые подробности об их преемнике — Redmi K30.

Логично предположить, что в новинке установят процессор Snapdragon 865, а еще специалисты приписывают ему камеру с разрешением 64 Мп, что похоже в следующем году будет новой тенденцией на рынке.

В этом году камеры имеют разрешение 48 Мп. Есть предположение, что в Redmi K30 не будет использоваться выдвижная селфи-камера, а вместо нее для датчиков и модулей сделают тонкий вырез вверху экрана.

Еще в смартфоне может появится быстрая беспроводная зарядка. Вместе с этим данными инсайдеры опубликовали и первые изображения с предполагаемой внешностью устройства.