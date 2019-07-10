Раскрыты первые подробности о бюджетном Huawei Mate 30 lite

Бюджетная версия флагмана появилась в базе данных TENNA. Также информации добавили и зарубежные журналисты, которым также удалось выяснить подробности.

В конце июня уже упоминалось, что Huawei готовит бюджетный флагман Mate 30 lite, который будет представлен раньше, чем основные флагманы.

По предварительным данным, его дебют состоится в июле-августе этого года. Смартфон будет оснащен 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составит Full HD.

Работать аппарат будет на процессоре Kirin 810 и под управлением новой Android 9 Pie.

Пока утверждать, что в устройстве будет именно Android 9 Pie никто не берется, так как компания может установить в него свою собственную ОС, вокруг которой в последнее время имеется много слухов.

Также в Huawei Mate 30 lite предложат 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 3 900 мАч.

Что касается камер, то фронтальная будет иметь разрешение 32 Мп, а основная получит четыре модуля, среди которых основной на 48 Мп, а также вспомогательные на 8, 2 и 2 Мп.