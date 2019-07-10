Раскрыты первые подробности о бюджетном Huawei Mate 30 lite

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Раскрыты первые подробности о бюджетном Huawei Mate 30 lite

10.07.2019 21:26

Бюджетная версия флагмана появилась в базе данных TENNA. Также информации добавили и зарубежные журналисты, которым также удалось выяснить подробности.
В конце июня уже упоминалось, что Huawei готовит бюджетный флагман Mate 30 lite, который будет представлен раньше, чем основные флагманы.

По предварительным данным, его дебют состоится в июле-августе этого года. Смартфон будет оснащен 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составит Full HD.

Работать аппарат будет на процессоре Kirin 810 и под управлением новой Android 9 Pie.

Пока утверждать, что в устройстве будет именно Android 9 Pie никто не берется, так как компания может установить в него свою собственную ОС, вокруг которой в последнее время имеется много слухов.

Также в Huawei Mate 30 lite предложат 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор на 3 900 мАч.

Что касается камер, то фронтальная будет иметь разрешение 32 Мп, а основная получит четыре модуля, среди которых основной на 48 Мп, а также вспомогательные на 8, 2 и 2 Мп.

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