Раскрыты основные характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 4

В конце августа будет официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro с 64 Мп основной камерой, а позже выйдет и Xiaomi Mi Mix 4 со 108 Мп сенсором изображения Samsung Bright HMX.

В Weibo раскрыли некоторые особенности флагманского китайского смартфона Mi Mix 4. По данным источников, эта модель станет первой в мире, которая получит рекордный фотодатчик на 108 Мп.

Также в смартфоне установят флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти 1 ТБ постоянной памяти.

Дисплей смартфона получит разрешение 2К, а под экраном устройства разместят сканер отпечатка пальца.

Фронтальная камера в Mi Mix 4 будет выдвижная с сенсором на 16 Мп.

На тыльной стороне устройства помимо 108 Мп камеры установят 16 Мп широкоформатный объектив и 12 Мп телевик, а четвертый датчик будет ToF, который нужен для измерения глубины сцены.

Источник еще указывает батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Работать смартфон будет под управлением фирменной оболочки MIUI 11.