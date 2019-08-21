Раскрыты основные характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 4

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Раскрыты основные характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 4

21.08.2019 17:57

В конце августа будет официально представлен смартфон Redmi Note 8 Pro с 64 Мп основной камерой, а позже выйдет и Xiaomi Mi Mix 4 со 108 Мп сенсором изображения Samsung Bright HMX.
В Weibo раскрыли некоторые особенности флагманского китайского смартфона Mi Mix 4. По данным источников, эта модель станет первой в мире, которая получит рекордный фотодатчик на 108 Мп.

Также в смартфоне установят флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной памяти 1 ТБ постоянной памяти.

Дисплей смартфона получит разрешение 2К, а под экраном устройства разместят сканер отпечатка пальца.

Фронтальная камера в Mi Mix 4 будет выдвижная с сенсором на 16 Мп.

На тыльной стороне устройства помимо 108 Мп камеры установят 16 Мп широкоформатный объектив и 12 Мп телевик, а четвертый датчик будет ToF, который нужен для измерения глубины сцены.

Источник еще указывает батарею на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Работать смартфон будет под управлением фирменной оболочки MIUI 11.

Redmi показала смартфон Redmi Note 8 Pro на официальном тизере

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