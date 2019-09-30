Раскрыты основные характеристики смартфона Meizu 16T

Раскрыты основные характеристики смартфона Meizu 16T30.09.2019 22:56
Смартфон Meizu 16T будет представлен только 23 октября, но уже сегодня раскрыты его основные характеристики.
Новую модель протестировали в AnTuTu, где указали, что Meizu 16T будет оснащен процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти.
Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 9.
Встроенной памяти предложат 128 ГБ. С такими параметрами аппарат набрал в тесте 420 000 баллов. Предполагаемая стоимость смартфона составит 350 долларов.
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