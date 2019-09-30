Раскрыты основные характеристики смартфона Meizu 16T

Смартфон Meizu 16T будет представлен только 23 октября, но уже сегодня раскрыты его основные характеристики.

Новую модель протестировали в AnTuTu, где указали, что Meizu 16T будет оснащен процессором Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти.

Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 9.

Встроенной памяти предложат 128 ГБ. С такими параметрами аппарат набрал в тесте 420 000 баллов. Предполагаемая стоимость смартфона составит 350 долларов.