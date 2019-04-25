Раскрыты подробные характеристики бюджетного флагмана Xiaomi Redmi

Авторитетный инсайдер в социальной сети Weibo распространил изображение, в котором раскрывают основные характеристики готовящегося к дебюту нового смартфона от Redmi.

Источник информации ранее уже публиковал правдивые данные, поэтому определенное доверие к нему есть, однако не стоит забывать, что это неофициальные данные.

Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.

Его разрешение составляет 2340 х 1080 точек. Оперативной памяти будет доступно 8 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Работать он, как ранее подтвердили в компании, будет на топовом процессоре.

Также новая утечка указывает на наличие основной камеры с модулями на 48, 8 и 13 Мп и селфи-камеры с разрешением 32 Мп. Когда будет представлена новинка пока неизвестно.