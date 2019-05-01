Раскрыты новые подробности о смартфонах Google Pixel 3a и Pixel 3a XL

Чем ближе к презентации новых устройств, тем больше информации о них появляется в Сети.

Так, в Сети появилась фотография упаковки нового Google Pixel 3a XL, а сетевому информатору удалось узнать и некоторые новые подробности о смартфонах линейки, которые будут представлены уже 7 мая.

Согласно последним данным, в модели Pixel 3a будет 5,6-дюймовый экран, выполненный по технологии OLED. Его разрешение составит 2220 x 1080 точек.

Также известно, что его вес составит 150 граммов, а за автономную работу будет отвечать батарея на 3 000 мАч. Помимо этого, в смартфоне будет поддержка зарядки мощностью 18 Вт.

На рынок смартфон поступит в черном, белом и светло-фиолетовом цвете. Старшая модель Pixel 3a XL будет иметь уже шестидюймовый экран и более емкий аккумулятор – 3 700 мАч.

Этот аппарат будет весить уже 170 граммов. Что касается процессора, то обе новинки будут работать на процессоре Snapdragon 670.