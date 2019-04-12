Раскрыты новые подробности о Galaxy A2 Core с ценой 75 долларов

О бюджетном смартфоне появились новые подробности, распространенные инсайдерами.



Как стало известно, модель Galaxy A2 Core, которая на рынке появится по цене от 75 долларов, получит процессор SoC Exynos 7870 и более того, новинка будет работать под управлением Android Pie.

Если это окажется действительно так, то смартфон может оказаться отличным предложением на рынке среди бюджетных устройств.

Если говорить о других характеристиках, то модели приписывают разрешение экрана размером 5 дюймов 960 х 540 пикселей, один гигабайт оперативной памяти и 16 встроенной.

Камеры получат разрешение по 5 Мп, а аккумулятор установят на 2 600 мАч. Размеры смартфона составят: 141,5 х 70,9 х 9,1 мм. Цветовая гамма будет представлена серым, синим и красным вариантами окраса корпуса.