Раскрыты новые подробности о бюджетном флагмане Redmi Pro 2

Раскрыты новые подробности о бюджетном флагмане Redmi Pro 204.04.2019 20:11
Китайский источник распространил в Сети, возможно, официальный рендер нового Redmi Pro 2, на котором раскрывают некоторые подробности о новинке.
Уже известно, что смартфон станет бюджетным флагманом бренда, работающим на топовом процессоре.
Помимо того, что в аппарате установят Snapdragon 855, стало известно и о встроенном в экран сканере отпечатков пальцев, а также о выдвижной камере.
Если рендер отображает действительность, то Redmi Pro 2 может оказаться первым смартфоном компании Xiaomi, получившим выдвижную камеру для селфи.
В ней главный модуль, судя по рендеру, получит разрешение 48 Мп.
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