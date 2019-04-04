Раскрыты новые подробности о бюджетном флагмане Redmi Pro 2

Китайский источник распространил в Сети, возможно, официальный рендер нового Redmi Pro 2, на котором раскрывают некоторые подробности о новинке.

Уже известно, что смартфон станет бюджетным флагманом бренда, работающим на топовом процессоре.

Помимо того, что в аппарате установят Snapdragon 855, стало известно и о встроенном в экран сканере отпечатков пальцев, а также о выдвижной камере.

Если рендер отображает действительность, то Redmi Pro 2 может оказаться первым смартфоном компании Xiaomi, получившим выдвижную камеру для селфи.

В ней главный модуль, судя по рендеру, получит разрешение 48 Мп.