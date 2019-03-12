Раскрыты новые функции iPhone 2019 модельного года

Раскрыты новые функции iPhone 2019 модельного года12.03.2019 14:22
iPhone 2019 модельного года получит тройную камеру и возможность съемки 3D фотографии.
Такие данные приводит Business Insider. При этом ранее сообщалось, что подобное решение будет реализовано в аппаратах представленных в 2020 году.
Но эксперты не исключают, что первыми 3d-камеру получат планшеты iPad, а уже потом эта система станет устанавливаться в iPhone.
Также источники сообщают, что новые смартфоны от Apple получат возможность заряжать беспроводным способом другие устройства.
Сейчас такая технология есть во флагманских смартфонах от Samsung и Huawei.
Помимо этого в iPhone может появится USB-C вместо Lightning, о чем сообщали уже неоднократно, но явных подтверждений пока этому нет.
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