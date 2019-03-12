Раскрыты новые функции iPhone 2019 модельного года

iPhone 2019 модельного года получит тройную камеру и возможность съемки 3D фотографии.

Такие данные приводит Business Insider. При этом ранее сообщалось, что подобное решение будет реализовано в аппаратах представленных в 2020 году.

Но эксперты не исключают, что первыми 3d-камеру получат планшеты iPad, а уже потом эта система станет устанавливаться в iPhone.

Также источники сообщают, что новые смартфоны от Apple получат возможность заряжать беспроводным способом другие устройства.

Сейчас такая технология есть во флагманских смартфонах от Samsung и Huawei.

Помимо этого в iPhone может появится USB-C вместо Lightning, о чем сообщали уже неоднократно, но явных подтверждений пока этому нет.